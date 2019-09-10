Кріпосна 2 сезон 11 и 12 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых эпизодах

Мадам Макарова готовит Кити новые испытания

Во вторник, 10 сентября, на СТБ состоится премьера новых эпизодов второго сезона сериала Кріпосна. Подробности 11 и 12 серий читайте на Без Табу. Также смотрите трейлер новых эпизодов сериала.

Во вторник СТБ покажет 11 и 12 серии второго сезона сериала Кріпосна, в общей хронологии это 35 и 36 серии.

Что будет в 11 (35) серии второго сезона

В борделе Катерина узнает, что ее ищут, но бежать не решается. Ей нужно рекомендательное письмо, которая забрала у Кати Макарова, без него ей некуда бежать. Девушказнакомится с Мишей - сыном проститутки Насти. Ребенок знает тайный ход в кабинет хозяйки и пытается помочь Катерине найти злополучное письмо.

Григорий понимает, что Натали выбросила его элитные курительные трубки и поднимает на нее руку. Простит ли Натали мужа-тирана?

Что будет в 12 (36) серии второго сезона

Миша снова пытается помочь Кате. Настя из-за ревности ругает сына. Макарова готовит Катерину к ночи с Ван Геллом, который заплатит за «непорочную девицу» огромную сумму. Крепостная понимает, что ее может спасти только чудо. Удастся ли Кате сбежать?

Кріпосна 2 - смотрите онлайн трейлер 11 и 12 серии - 10.09.2019:

Начало онлайн трансляции 11 серии сериала - в 21:00, 12 серию покажут на СТБ в 22:00.