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Кріпосна 2 сезон 13 и 14 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых эпизодах

16:04
Семья Червинских на грани - фото 1
Семья Червинских на грани

В среду, 11 сентября, в эфире СТБ состоится премьера 13 и 14 серий второго сезона сериала Кріпосна .

Начало показа 13 серии сериала Кріпосна - в 21:00, следующая 14 серия начнется в 22:00. В общей хронологии сериала это будут 37 и 38 серии соответственно.

Кріпосна 2: Сколько серий, время и график выхода

Пропускать эпизоды уже точно нельзя, ведь страсти накалились до предела и каждая мелочь важна для сюжета.

Что будет в 13 (37) серии и 14 (38) серии

Нежданным спасителем Кати стал Андрей Жадан - он не дал ее изнасиловать голландскому извращенцу.

Кріпосна 2 сезон 13 и 14 серии - смотрите онлайн трейлер и что будет в новых эпизодах - фото 187536

Что же дальше, а дальше возникает куча вопросов:

Сможет ли Катя выбраться из борделя?

Какие новости заставят Натали уехать из поместья Червинских?

Выйдет ли Николя на нужный след в своём расследовании прошлого Григория?

Доберётся ли Катя до дома, куда направили ее с рекомендательным письмом?

Описание 13 (37) серии Кріпосна 2 - что будет в эпизоде:

Андрей Жадан спасает Катю и улаживает конфликт с Ван Геллом, избавляя "мадам" Макарову от новых проблем. Макарова отпускает Катерину, а она сбегает от Жадана.

Александр узнает, что Григорий готов заплатить за Катерину пять тысяч рублей, отчитывает зятя. Их спор слышит Натали и просит отца увезти ее из имения.

Ольга привлекает Жадана к парфюмерному бизнесу. Катя получает работу в доме Кореневых. Галина пытается выкупить Панаса из солдат, но у нее не хватает денег, а Яков отказывается выплачивать Галине положенные ей по закону деньги.

Описание 14 (38) серии Кріпосна 2 - что будет в эпизоде:

Григорий поглощен поисками Кати. Александр лишает Григория приданого Натали, и он отправляет Натали все ее вещи.

Яков упивается местью Галине – уводит корову, собирается продать Олексу, но Галина выкупает его за дукачи.

Коренев узнает, что Володя - первый ученик Кати, хочет уволить ее, но на защиту встает Володя. Катя признается Елене, что она - беглая крепостная. А Платон Родзевич намерен выдать дочь Ольгу замуж ради прибыли. Оля обещает найти мужа самостоятельно. Отец дает сроку до Рождества.

Николай ищет Решетникова. Жадан готовится к открытию клиники. А Николай встречается с Еленой.

Галина не находит работу, лишь Павлина поддерживает ее.

Григорий получает письмо о Кате и отправляется за ней.

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