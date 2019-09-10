Кріпосна 2 сезон 10 серия - смотрите онлайн трейлер и что было в 10 серии

Кріпосна 2 - в 10 серии были и свадьба, и похороны / СТБ

Телеканал СТБ внезапно изменил расписание показа сериала Кріпосна 2, а это значит, что в день будет транслироваться не одна, а сразу две серии.

В понедельник, 9 сентября, состоялась украинская премьера 9 и 10 серий второго сезона истической драмы Кріпосна 2.

Что было в 9 серии мы детально разбирали в отдельной статье, теперь ж рассмотрим сюжет 10 серии второго сезона сериала Кріпосна 2.

В имении Червинских радостное событие - Галя и Афанасий женятся. Все предвкушении веселых гуляний, а Галя любуется собой в свадебном наряде. И только один человек совершенно не рад празднику. Управляющий усадьбой Яков, хотя и сам придумал идею с женитьбой Гали и местного крестьянина, совсем не ожидал, что его любовница отнесется к будущему браку серьезно. Галя реально полюбила Панаса за его доброе отношение к себе и не намерена больше оставаться с подлым Яшкой. Однако тот не намерен отказываться от любовницы.

Кріпосна 2 сезон - смотреть онлайн трейлер 10 серии:

А пока в усадьбе идут свадебные приготовления, в Киеве - траур. Катя Вербицкая и жительницы дома терпимости мадам Макаровой прощаются с погибшей Василинкой. Кити никак не может справиться со своей болью: она вспоминает первое знакомство с молодой и наивной девушкой, которая мечтала о спокойной жизни свободного человека, а вместо этого стала проституткой.

Но даже ее похороны не прошли без скандала- пришел пан Лютович. Он взбешен тем, что заразился сифилисом от Василины, и теперь хочет моральную компенсацию - 1000 рублей ежемесячно от мадам Макаровой. Но Любовь Васильевна не намерена платить такие деньги убийце одной из ее лучших девушек. В этом ей обещает помочь Жадан.