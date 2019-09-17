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Кріпосна 2 сезон 19 и 20 серии: что будет в новых сериях - смотрите онлайн трейлер

15:43
Кріпосна 2 - премьера 19 и 20 серий - вечером 17 сентября - фото 1
Кріпосна 2 - премьера 19 и 20 серий - вечером 17 сентября / СТБ

Во вторник, 17 сентября, традиционно в 21:00 на СТБ состоится премьера новых эпизодов второго сезона сериала Кріпосна. На суд зрителей представят 19 и 20 серии. Что случится за это время в вашем любимом шоу - читайте на Без Табу.

В общей хронологии "Крепостной" - это 43 и 44 серии, напомним, всего в сериале 48 серий и финал всего сериала запланирован на 19 сентября - совсем скоро.

Кріпосна 2 сезон - что было в 17 и 18 сериях

Кріпосна 2 - что будет в 19 (43) серии:

Андрей Жадан берет с Ольги обещание не рассказывать никому о Катерине. Ольга тут же требует от Молибоги найти компромат на Катерину. Он выуживает из Марички информацию и сообщает Ольге, что Катя - беглая крепостная, за поимку которой назначены большие деньги.

Опасные скопцы перевозят в дом Червинских Лаврина и устанавливают там аскетические порядки.

Жадан помогает Лукьяну с выкупом и определяет Настю с Мишей в монастырь после того, как Макарова выгнала их на улицу из-за пьянок Насти.

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Ольга пробирается в спальню Жадана. Молибога зовет туда родителей Ольги. Жадан вынужденно делает Ольге предложение.

Кріпосна 2 - что будет в 20 (44) серии:

Жадан уезжает к Макаровой, а Ольга без задней мысли сдает Молибоге всю информацию, когда и куда отправляется Катя.

Натали намеревается простить Григория и вернуться к нему через какое-то время. Пока же просто навещает Гришу, где сталкивается с Кормчим, но ни в чем его не заподозривает. Также дает согласие на брак Орыси и Назара. А Николай сообщает Александру о преступлениях Григория и находит Мельника.

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Дом Родзевичей объявляет о помолвке Ольги и Андрея Жадана.

Яков приносит Галине деньги. Она выкупает Афанасия, а он выгоняет ее из дома. Богдан сообщает Андрею, что Катю украли.

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