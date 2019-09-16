Кріпосна 2 сезон 17 и 18 серии: что будет в новых сериях - смотрите онлайн трейлер

Катю Вербицкую ждут новые испытания / СТБ

В понедельник, 16 сентября, в эфире СТБ состоится премьера 17 и 18 серий второго сезона сериала Кріпосна.

В общей хронологии сериала Кріпосна 17 и 18 серии второго сезона - это 41 и 42 эпизоды. Начало показа - 21:00.

Кріпосна 2 - что будет в 17 (41) серии:

Елена помогает Катерине выйти из особняка Кореневых незамеченной, а бывший крепостной Андрей Жадан укрывает ее в своем доме. Володя нечаянно чуть не выдает Катю, но Елене удается сгладить ситуацию.

Подлый управляющий Яков узнает, куда нанялась Галина, и лишает ее работы. Орыся с Дариной придумывают, как заставить Якова вернуть Гале ее деньги.

Решетников рассказывает Николаю Дорошенко все, что знает о Григории, а тот знакомится со скопцами и приглашает их в свой дом. Ольга нанимает Молибогу, мастера интриг, чтобы заставить Жадана жениться на ней.

Сам Жадан проводит время с Катей Вербицкой и увлекается ей.

Кріпосна 2 - смотреть онлайн анонс 17-18 серий

Кріпосна 2 - что будет в 18 (42) серии:

Интриган Молибога узнает, что в доме у Жадана проживает посторонняя девушка. Оля приказывает узнать, кто она.

Орыся, Дарина, Павла и ее мать внушают Якову, что единственное его спасение - прощение от Гали. Николай Дорошенко признается Кореневу в чувствах к Елене, но выясняется, что Владимир все знает. Он сообщает Николаю о своей болезни, берет обещание, что Дорошенко не потревожит Лену до его смерти и не скажет, почему уехал. Николай пока держит слово, а Елена, ничего не зная, обвиняет Дорошенко в трусости.

В Червинке поселяются скопцы. Решетников не успевает подписать признание и умирает. Оля сама приходит к Жадану и... знакомится с Катей.