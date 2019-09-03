Кріпосна 2 сезон 3 и 4 серии: Что будет в новых эпизодах

Главную героиню сериала Кріпосна ждут тяжелые испытания

Во вторник, 3 сентября, на канале СТБ ровно в 21:00 состоится премьера 3 и 4 серий второго сезона сериала Кріпосна. Подробности - на Без Табу.

Авторы сериала изначально запланировали два сезона и даже ведут общую номерацию серий. Так, 1-2 серии нового сезона, это 25-26 соответственно, а выходящие в эфир онлайн сегодня 3-4 серии - это 27 и 28 эпизоды сериала Кріпосна.

Премьерную неделю сериала на СТБ будут показывать по две серии, на следующей же неделе - уже по одной. Полное расписание выхода всех серий второго сезона - смотрите на Без Табу.

Начало всех серий - в 21:00.

Кріпосна. Описание 3 (27) серии - что будет в эпизоде:

Софья возвращает Лидии ее подарок, на что то обижается и требует вернуть все деньги, которыми она помогала Косачам. Катерина отказывается бежать со Степаном: из-за нее пострадают невинные Горемыки.

Николай пытается выкупить Катерину у Лидии, но у него эта затея не проходит. Григорий же приказывает Якову увеличить доход имения и назначает Лукьяна смотрящим. Яков наказывает Галине выкрасть отчеты Лукьяна.

Афанасий знакомит Галину с мамой и братом. А Степан и студент Зощенко пытаются подбить крепостных Шефер на бунт. Катерина останавливает их, предложив использовать последний мирный способ.

Кріпосна. Описание 4 (28) серии - что будет в эпизоде:

Катерина вместе с крепостными Шефер пишет жалобу на Лидию. А в Червинке Назар поднимает бунт против Григория. Галина помогает Якову выйти чистым после проверки, устроенной Григорием.

Лилия и Катерина сталкиваются на могиле Алексея. По приказу Лидии Захар закапывает Катю заживо. Это видит Илько – младший сын Горемык. Степан получает извесие о смерти Катерины и поднимает бунт в Шеферовке.

Кріпосна 2 - смотрите анонс 3 серии:

Всего во втором сезоне сериала Кріпосна будет 24 серии. Финал сезона - 3 октября.