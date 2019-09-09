Кріпосна 2 сезон: Что будет в 9 серии

Кріпосна 2: премьера 9 серии - уже в понедельник

В понедельник, 9 сентября, на канале СТБ состоится украинская премьера 9 серии второго сезона сериала Кріпосна.

После премьерной недели, когда СТБ показывали сразу по два новых эпизода в день, настают суровые будни и теперь график будет по одной серии в день.

Время начала показа при этом не изменится - ровно в 21:00.

В понедельник покажут 9 серии второго сезона сериала Кріпосна, она же 33 в общей хронологии.

Что будет в 9 серии?

Жадан презирает Катю, поверив слухам, что она пришла в бордель продать свою невинность. А Василинку отправляет к доктору, который обещает ее вылечить. Макарова же сообщает Ван Геллу, что его заказ о непорочной девице выполнен.

Натали ссорится с Григорием из-за покупки имения Шефер. У Григория начинаются галлюцинации из-за морфия. Павлина видит, как Яков издевается над Галиной, и просит Натали заступиться. Галина на свои сбережения вызывает доктора к матери Афанасия. Орыся ухаживает за Назаром, а Лукьян уезжает в город на оброк.

Николай находит адрес Решетникова...

Кріпосна 2: смотреть онлайн анонс 9 серии:

В ролях: Катерина Ковальчук, Максим Радугин, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Наталка Денисенко, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.

Всего в сериале 48 серий, второй сезон состоит из 24 эпизодов, а финал сериала запланирован на 3 октября 2019.