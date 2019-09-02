Кріпосна 2: Как правильно смотреть 25-26 серии

Сериал Кріпосна: премьера 2 сезона - 2 сентября

После летней паузы в понедельник, 2 сентября, на экраны возвращается главный сериал 2019 года - проект канала СТБ - "Кріпосна". Причем покажут сразу две серии. Подробности и описание серий - на Без Табу.

Хотя для сериала "Кріпосна" это и будет второй сезон, создатели проекта все-таки настаивают, что это скорее хиатус, то есть - целостная история, просто разделенная по времени.

Таким образом, нумерация серий второго сезона сериала будет не новая, а сквозная, то есть, первая серия второго сезона - это 25 серия всего сериала, вторая серия второго сезона - 26 серия всего проекта.

Всего же во втором сезоне будет 24 серий, а всего в сериале "Кріпосна" их будет 48.

25 серия сериала выйдет в эфир в понедельник, 2 сентября, в 21:00 по Киеву на канале СТБ. Сразу же за ней будет показана следующая - 26 серия сериала "Кріпосна". Анонсы всех серий сериала - на Без Табу.

Кріпосна. Описание 25 серии - что будет в эпизоде:

Натали поддается уговорам Григория и просит Лидию вернуть им Катерину (Катерина Ковальчук). Та отказывает и издевается над Катей. Тогда Натали умоляет отца выкупить для нее Катерину, но и он не соглашается, намекая на интерес Григория. Желая спасти семью молодых, Александр предлагает Григорию переехать в другой город, но Гриша отметает это предложение.

Катерина знакомится с крепостной Шефер - Ярославой Горемыкой. А Степан - с Мельником и студентом Зощенко, членами освободительного движения, у которых есть план освобождения Катерины.

Орыся пытается заставить Назара ревновать, но попытка проваливается. А Лукьян узнает, что Назар задумал освободить Катерину.

Кріпосна. Описание 26 серии - что будет в эпизоде:

Лидия избивает Катерину до полусмерти, выхаживать ее Захар поручает Горемыкам. Григорий после укола морфия начинает путать Натали с Катериной. А Яков придумывает, как заставить Галину молчать о его кражах. Лукьян пытается впечатлить Орысю, а Галина – охмурить Афанасия. Натали узнает о беременности.

Петр оставляет имение Григорию и уезжает с Ларисой (Наталка Денисенко) в Париж. Лидия издевается над Катериной на глазах у Софьи. Из-за чего дворянки ссорятся. А Степан нанимается разнорабочим в имением Шефер, чтобы помочь Кате бежать.