Кріпосна 2 сезон 7 и 8 серии: Что будет в новых эпизодах

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В четверг, 5 сентября, в эфире СТБ состоится премьера 7 и 8 серий второго сезона исторического сериала Кріпосна.

Кріпосна. Описание 7-8 (31-32) сериях - что будет в новых эпизодах:

Григорий предлагает Натали купить имение Шефер, но она против. Червинский оформляет купчую втайне от жены. Павлине удается вернуть Натали доверие к крепостным. Григорий занят поисками Катерины, а Николай – свидетелями убийства Косача: он находит студента Зощенко, который рассказывает ему о Мельнике, который видел убийство Алексея….

В ролях: Катерина Ковальчук, Алексей Яровенко, Станислав Боклан, Ольга Сумская, Марк Дробот, Олеся Жураковская, Михаил Гаврилов, Ксения Мишина и другие.

Всего во втором сезоне сериала Кріпосна будет 24 серии. Финал сезона - 3 октября 2019.