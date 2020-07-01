В ОПУ хотят наказывать за прослушку чиновников

В ОПУ хотят наказывать за прослушку чиновников

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагает ввести наказание за публикацию прослушки чиновников. Вскоре будет разработан соответствующий законопроект.

Об этом политик рассказал в интервью The Washington Post.

По словам Андрея Ермака, прослушка чиновников является угрозой нацбезопасности, следовательно ее стоит приравнять к уголовному преступлению.

"Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - сказал глава ОПУ.

Напомним, что…

В 2020 гг. украинский политикум сотрясли несколько "кассетных" скандалов; большая часть из них связана с Офисом президента Украины.

Скандал №1: "Пленки Гончарука"

15 января на YouTube появилась первая часть разговора между тогдашними премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Позже неизвестные лица слили в сеть и другие записи.

На фоне разгоревшегося скандала Алексей Гончарук заявил о желании уйти в отставку, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался увольнять главу Кабмина.

В марте 2020 г. молодой политик все же потерял свое кресло, уступив его Денису Шмыгалю.

Скандал № 2 "Пленки Ермака"

29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ. Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

2 июня ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по скандальным пленкам.

Скандал № 3: "Пленки Деркача"

Примечание: Аутентичность опубликованных материалов так и не доказана.

Единственный "кассетный" скандал, никак не связанный с администрацией шестого президента Украины.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Несмотря на недоказанность аутентичности опубликованных материалов, ОГУ И ГБР завели очередное дело на лидера партии "ЕС". Сам же Порошенко отрицает подлинность пленок Деркача и связывает их появление со "спецоперацией Москвы".