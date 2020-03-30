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САП открыла дело брата Ермака: Раскрыты детали

16:30
САП открыла дело брата Ермака: Раскрыты детали - фото 1
САП открыла дело брата Ермака: Раскрыты детали

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной коррупции брата главы ОПУ Андрея Ермака.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершении коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия. Кроме того, в своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководство Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления", - говорится в сообщении САП.

Ведомости о правонарушении внесены в Единый реестр по ч.2 ст.369-2 УК Украины.

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

САП открыла дело брата Ермака: Раскрыты детали - фото 197958

Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

САП открыла дело брата Ермака: Раскрыты детали - фото 197959

Напомним, за критику предательски-примирительных процессов: Зеленский уволил своего советника.

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Гео Лерос Андрей Ермак Офис Президента САП Новости Украина
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