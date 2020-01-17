Зеленский не принял отставку Гончарука, взамен устроив публичную порку

Зеленский дает Гончаруку шанс

Президент Зеленский. выдержав поистине мхатовскую паузу, вечером в пятницу, 17 января, поставил в точку в вопросе об отставке премьер-министра Гончарука.

Вечером президент провел встречу с Алексеем Гончаруком, в ходе которой заявил, что увольнять его будет, а взамен даст шанс все исправить.

"Я получил от вас заявление сегодня об увольнении и, в связи с последними конфликтными ситуациями, или со скандалами, как угодно, скажем так, с очень неприятной ситуацией. Я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - заявил президент.

При этом Зеленский устроил публичную порку Гончаруку, пожурив за все накопившиеся "косяки" Кабмина - в первую очередь, те, что на слуху, то есть - высокие зарплаты топ-чиновников.

Также президент "нарезал" перед правительством ряд неотложных задач. К таким были отнесены уже названные сверхзарплаты, отстуствие коммуникации между ветвями власти и оптимизация работы Кабмина вообще.

Смотрите видео встречи президента и премьера Гончарука:

"Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически", - напомнил Зеленский классический тезис про невозможность раскачивания лодки.

Стоит отметить, что все происходящее несло в сеье легкий оттенок неконстуционности. Дело в том, что президент Зеленский вот так просто и не имел права увольнять Гончарука, а тот не должен был писать заявление об оставке на имея президента. Процедура, прописанная в основном законе, предполагает обращение с этим вопросом в парламент, который принимает решение, а далее уже дело за президентом.

Знали ли об этом участники встречи - остается догадываться.