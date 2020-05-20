"Пленки Деркача": ОГУ завел новое дело на Порошенко

"Пленки Деркача": ОГУ завел новое дело на Порошенко

Офис генерального прокурора открыл очередное производство на пятого президента Украины Петра Порошенко. Поводом для расследования стала передача в органы т.н. "пленок Деркача".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОГУ.

По данным СМИ, уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ч.2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

К материалам дела приобщат т.н. "пленки Деркача" (Андрея Деркача – народного депутата Украины), с предполагаемой записью разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарем США Джоном Керри.

О каких записях идет речь?

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Одна из тем записей касается выделения Украине $ 1 млрд в обмен на увольнение генпрокурора Виктора Шокина. Предположительно, бывший вице-президент США был недоволен открытием дела на компанию "Burisma", связанной с Хантером Байденом (сыном политика – прим. ред.).

И это не все

Вторая тема записей раскрывает историю развала парламентской коалиции 2016 г.

"Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", - заявил Андрей Деркач.

Как отреагировал Порошенко?

На фб-странице Петра Порошенко и на сайте партии "Европейская солдираность" какая-либо реакция на обнародованную информацию отсутствует. По данным некоторых СМИ, в "ЕС" пленки Деркача называют "российской провокацией, которая нацелена на подрыв двухпартийной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов".

Что будет дальше?

В случае доказательства аутентиности пленок Деркача, президент США Дональд Трамп получит инструмент для устранение Джо Байдена с президентской гонки и дискредитации Демократической партии.

Таким образом "украинский вопрос" в очередной раз сыграет решающую роль на геополитической карте мира и определит, кто именно будет сидеть в Белом доме в ближайшее несколько лет.

Напомним, Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд.