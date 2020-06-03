На брата Ермака откроют дело: Так решил суд

На брата Ермака откроют дело: Так решил суд

Во вторник, 2 июня, Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту продажи должностей братом главы ОПУ Андрея Ермака.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в реестр сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба ВАКС, «в заявлении содержались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее видеозаписей, на которых один из родственников чиновника Офиса Президента Украины (Андрея Ермака – прим. ред.) осуществлял «отбор» кандидатов на различные должности в органы государственной власти».

Что было ранее?

29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком (братом главы ОПУ – прим. ред.), предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и написал на него заявления в ГБР и СБУ. Гео Лерос также в долгу не остался и обратился в САП.

1 апреля сотрудники СБУ явились домой к "слуге народа" Гео Леросу. В этот же день Денис Ермак признал аутентичность скандальных записей.