"Смотри, Вова…оливье": В сеть слили очередную запись с Гончаруком

"Смотри, Вова…оливье": В сеть слили очередную запись с Гончаруком

В сети появилась очередная запись компрометирующих бесед главы Кабмина Алексея Гончарука с членами правительства.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В опубликованном материале, кроме премьера, фигурируют следующие лица: министр финансов Оксана Маркарова, министр экономики Тимофей Милованов, глава НБУ Яков Смолий, его зам Екатерина Рожкова, чиновница Минфина Александра Бетлий и работник НБУ Дмитрий Сологуб.

Запись начинается с обсуждения закупок украинцев на черную пятницу, после чего Алексей Гончарук принимается поучать присутствующих, как общаться с Владимиром Зеленским.

"Ему надо сказать: смотри, Вова. То что сейчас курс меньше, значит, что Оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже чем в этом", - заявил премьер, на что Оксана Маркарова ответила, что "не факт".

Немного погодя глава Кабмин продолжил свою лекцию и отметил следующее:

"Ему (Зеленскому – прим. ред.) надо рассказать истории: смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с валютой, вот это произошло с вот этим. У него в голове появится внятная картинка", - рассказал Гончарук.

Напомним, 15 января в YouTube появилась первая часть разговора между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, замглавы НБУ Екатериной Рожковой и других чиновников. На компрометирующих записях глава Кабмина обвинил Зеленского в примитивном понимании экономики и признался в собственной некомпетентности. Подробности читайте по ссылке.