ГБР открыло уголовку против Гео Лероса в качестве мести за слив Ермака

Лероса начали преследовать свои же

Обнародованные видеозаписи, на которых "воскрешенный" брат главы Офиса президента Денис Ермак в открытую торгашит государственными должностями в связке со своим родственничком, не привели к отставке Андрея Ермака.

Более того, на Банковой решили игнорировать заявления попавшего в опалу "Слуги народа" Гео Лероса, но заняться политическим преследованием своего обидчика.

Так, по заявлению Ермака-старшего, в ГБР сразу же открыли уголовку против нардепа. Как утверждает пресс-секретарь бюро расследований Максим Билоусенко, "проехаться" по Леросу решили максимально доступными силами:

- Производство зарегистрировано по четырем статьям Уголовного кодекса: части второй статьи 190 - "Мошенничество", частьи второй статьи 344 - "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", части второй статьи 328 - "Разглашение государственной тайны" и части первой статьи 364 - "Злоупотребление властью или служебным положением", - отметил спикер ведомства.

Такая реакция правоохранителей на обнародованные пленки Ермака свидетельствует именно о политическом преследовании нардепа, который выложил компромат. Ведь при адекватном реагировании следователи должны были бы завести уголовку на самого приближенного к президенту.

К слову, в своих изречениях Ермак фактически подтвердил, что на видео действительно его брат. Тот самый, фотки которого переговорщик Зеленского показывал американским политикам как "убитого в АТО из-за Петра Порошенко родственника".

Напомним, 29 марта "слуга народа" Гео Лерос опубликовал видеоматериалы с Денисом Ермаком, предлагающим некоему лицу государственные посты за материальное вознаграждение.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил нардепа в клевете и пообещал написать на него заявление в ГБР и СБУ.

Президент о раскрытии своего Свинарчука не сказал ни слова. На Банковой заявили, что "Зеленский не собирается реагировать на посты в соцсетях", хотя ранее гарант это прекрасно делал.