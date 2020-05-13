Украинским чиновникам позволили прятать имущество у внебрачных детей
Украинским чиновникам позволили прятать имущество у внебрачных детей
В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий украинским чиновникам утаивать имущество с помощью внебрачных детей.
Об этом сообщает "Громадське".
Нормативно-правовой акт поддержали 244 нардепа. В случае принятия этого закона ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства" - прим. ред.) во втором чтении, субъекты декларирования (чиновники, депутаты, госслужащие, судьям и пр.) смогут не декларировать имущество детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных.
Напомним, сын нового шефа Налоговой ездит на Porsche Macan и живет в квартире, про которую не помнит.
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