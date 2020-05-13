Владимир Зеленский Игорь Коломойский Карантин в Украине война на Донбассе

Украинским чиновникам позволили прятать имущество у внебрачных детей

Вчера, 21:55
Украинским чиновникам позволили прятать имущество у внебрачных детей - фото 1
Украинским чиновникам позволили прятать имущество у внебрачных детей

В среду, 13 мая, Верховная Рада Украины приняла закон, позволяющий украинским чиновникам утаивать имущество с помощью внебрачных детей.

Нардепам позволят скрывать внебрачных детей - Шабунин

Об этом сообщает "Громадське".

Нормативно-правовой акт поддержали 244 нардепа. В случае принятия этого закона ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства" - прим. ред.) во втором чтении, субъекты декларирования (чиновники, депутаты, госслужащие, судьям и пр.) смогут не декларировать имущество детей, которые с ними не проживают, то есть внебрачных.

Напомним, сын нового шефа Налоговой ездит на Porsche Macan и живет в квартире, про которую не помнит.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Е-декларирование дети Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
"Слуга народа" предложила запретить Telegram: Что происходит? - фото 1
"Слуга народа" предложила запретить Telegram в Украине: Что происходит?
Вчера, 23:38
Пожары в Чернобыле полностью ликвидированы – Зеленский - фото 1
Пожары в Чернобыле полностью ликвидированы – Зеленский
Вчера, 19:05
Шмыгаль рассказал о дальнейшем ослаблении карантина: Названа дата - фото 1
Шмыгаль назвал дату нового ослабления карантина: Раскрыты детали
Вчера, 18:06
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35