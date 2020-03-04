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ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ - ФОТО

16:50
ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ - фото 1
ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.

У Зеленского не могут найти четырех министров

 

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Отставка Гончурака: Как это было

В конце февраля в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады.

1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.

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На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.

3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

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4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука.

 
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