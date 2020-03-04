ГОНЧАРУК УШЕЛ В ОТСТАВКУ - ФОТО
В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Решение поддержали 353 нардепа.
Отставка Гончурака: Как это было
В конце февраля в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука из-за низкой эффективности правительства и недоверия к нему большинства населения страны.
28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию главы государства Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады.
1 марта премьер-министра заметили в одном из столичных кафе за разговором с Андреем Ермаком, что лишь укрепило слухи об отставке главы Кабмина.
На следующий день Алексей Гончарук созвал брифинг и опроверг информацию о своем увольнении.
3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру нового премьер-министра. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука.