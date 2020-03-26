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Гео Лерос обвинил Ермака в масштабнейшей коррупции

22:20
Лерос обвинил Ермака в попытке подмять под себя все - фото 1
Лерос обвинил Ермака в попытке подмять под себя все

В четверг, 26 марта, обиженный на то, что его сняли с должности советника Зеленского из-за конфликта с главой ОПУ нардеп от Слуги народа Гео Лерос написал пространственный и полный обвинений Ермака пост в Facebook.

По словам парламентария, приближенный к Зеленскому глава Офиса президента мутит невероятный бизнес, торгуя при этом государственными должностями и даже интересами.

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По словам Лероса, "турборежим в виде уродливой мутации этого понятия переместился в теневые офиса всех уровней власти".

"В офисе пригрелся, а теперь уже обжился человек без принципов, который мыслит исключительно через призму своих личных интересов, натирая на терке рейтинг президента и потенциал всего государства. Работа в офисе остановилась, человек занят сплетнями и большой распродажей, выставив на торги всё от национальных интересов, государственных институтов до должностей директоров жеков, которыми он также не брезгует лично заниматься, что подчеркивает масштаб личности человека, которого социальный лифт поднял от организатора торговли на киевских ярмарках до торговли государством в Минске. В кабинетах ловко пакуют чемоданы для старшего по ярмаркам в стране. Яркий лакмусовый пример происходит в столице, где кум Коля уже примеряет кресло мэра, готовит ручных депутатов в Киевсовет, где его партнер Комарницкий сидит на всех бюджетных потоках, Шлапак готовит штаб СН к столичным выборам, а Черновецкий, давний партнер ресторатора, все это финансирует", - написал нардеп, имея в виду своего коллегу Николая Тищенко как дальнего родственника Ермака.

Кроме того, Лерос решил "проехаться" еще и по главе СБУ Ивану Баканову, который также является приближенным к главе ОПУ и самому Зеленскому. В депутатском обращении парламентарий потребовал подтвердить или опровергнуть информацию об охране фигуранта уголовного дела и друга Тищенко-Ермака бойцами "Альфы".

"Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд", как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы. Андрей Борисович, похоже, что у нас было разное представление о будущем страны. Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить причины того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона", - добавил политик.

Напомним, 11 марта в ТКГ в Минске усилиями Козака-Ермака было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

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Андрей Ермак Гео Лерос Офис Президента Николай Тищенко Партия Слуга народа Новости
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