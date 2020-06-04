Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром Бунты в США война на Донбассе Досье

За сутки COVID-19 нанес удар по 588 украинцах: Что происходит?

08:46
За сутки COVID-19 нанес удар по 588 украинцах: Что происходит? - фото 1
За сутки COVID-19 нанес удар по 588 украинцах: Что происходит? / Укринформ

В четверг, 4 июня, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Сотрудник МОЗ подхватил коронавирус – Степанов

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ЦОЗ.

По состоянию на 4 июня в Украине зарегистрировано 25410 человек, зараженных COVID-19, из них 748 умерли от осложнений, а 11 040 - выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 588 новых случаев заражения, 602 пациента выздоровели, 12 - умерли.

Отметим, что…

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступят в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Громадське
powered by lun.ua
Другое на тему
Минобразования может возглавить сторонник Януковича - СМИ - фото 1
Минобразования может возглавить сторонник Януковича - СМИ
09:30
Мишель Терещенко больше не мэр. Незаконно - фото 1
Уже не мэр: у Мишеля Терещенко рейдернули целый город
Вчера, 22:35
Зеленский побывал в кафе, где его обслужили во внутреннем зале - фото 1
Зеленский попил кофе в незаконно работающем кафе в Хмельницком (ФОТО)
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29