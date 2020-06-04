За сутки COVID-19 нанес удар по 588 украинцах: Что происходит?

За сутки COVID-19 нанес удар по 588 украинцах: Что происходит? / Укринформ

В четверг, 4 июня, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ЦОЗ.

По состоянию на 4 июня в Украине зарегистрировано 25410 человек, зараженных COVID-19, из них 748 умерли от осложнений, а 11 040 - выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 588 новых случаев заражения, 602 пациента выздоровели, 12 - умерли.

Отметим, что…

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая), учебных заведений, фитнес-центров, спортзалов, железнодорожные и межобластные перевозки ( с 1 июня).

5 июня вступят в силу новые послабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.