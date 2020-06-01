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COVID-19 в Украине: Счет зараженных перевалил за 24 тысячи

10:30
COVID-19 В Украине: Счет зараженных перевалил за 24 тыс - фото 1
COVID-19 В Украине: Счет зараженных перевалил за 24 тыс

В понедельник, 1 июня, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"По состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Украине: Счет зараженных перевалил за 24 тысячи - фото 200827

Отметим, что...

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

C 1 июня в Украине вновь запустили работу железной дороги. Кроме того в ближайшее время Кабмин планирует восстановить авиасообщение Украины с другими странами.

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Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения Новости Украина
Без табу
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