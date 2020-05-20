В Кабмине решили внедрить адаптивный карантин до 22 июня

Шмыгаль анонсировал адаптивный карантин

С 22 мая на смену не совсем понятным ограничениям, которые хоть и привели к уменьшению экспоненты распространения коронавируса, но способствовали банкротству и бедности малого бизнеса при невероятном обогащении крупного, придут новые меры.

Как заявил в среду, 20 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль, одновременно с ослаблением органичений Кабмин введет так называемый "адаптивный карантин".

Исходя из слов главы правительства, под этим термином главы министерств подразумевают гибридные запреты на работу бизнеса и общественного транспорат в отдельно взятых регионах. При этом "Эпицентры", "Велюры" и прочие объекты, само собой, закрывать не будут абсолютно нигде.

- Завтра мы должны опубликовать постановление о введении в силу адаптивного карантина. Параллельно с этим начнется второй этап послабления действующего. Мы запланировали запуск общественного транспорта, движение городского и пригородного наземного. Власть разрешит проведение спортивных соревнований при ограничении до 100 человек и без зрителей. Хостелы работать не будут, но гостиницы откроются. Работа ресторанов и бассейнов в отелях останется под запретом, - заявил Шмыгаль.

Кроме того, с 25 числа Кабмин разрешит работу детских садов, а также откроет метро в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Примечательно, что статистика обнаружения новых случаев заражений китайским коронавирусом четко коррелирует с заявлениями чиновников о датах снятия ограничений. При этом власть имущие по-прежнему не начали всерьез отслеживать распространение болезни и ограничиваются маленьким количеством тестов, а решения во многом принимают, исходя из показателей соседней Польши.

Как известно, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 19230 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 564 летальных, 5955 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая, после чего в большинстве своем о каких-то мерах предосторожности люди просто забыли.