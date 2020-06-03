Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится?
Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится?
В среду, 3 июня, Кабинет министров Украины одобрил дальнейшее ослабление карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
С 5 июня разрешается:
- работа общепитов, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м²;
- проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
Кроме того члены Кабмина постановили возобновить внутреннее авиасообщение в Украине; с 15 июня восстанавливается международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.
Отметим, что ….
За последний месяц эпидемиологическая ситуация в Украине не претерпела существенных изменений: на протяжении месяца в нашей стране каждый день регистрируется от 300 до 500 новых случаев COVID-19.
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