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Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится?

14:30
Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится? - фото 1
Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится?

В среду, 3 июня, Кабинет министров Украины одобрил дальнейшее ослабление карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Укрзализныця восстановит движение электричек в Украине, но не везде

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 5 июня разрешается:

  • работа общепитов, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м²;
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того члены Кабмина постановили возобновить внутреннее авиасообщение в Украине; с 15 июня восстанавливается международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из нашей страны.

Отметим, что ….

За последний месяц эпидемиологическая ситуация в Украине не претерпела существенных изменений: на протяжении месяца в нашей стране каждый день регистрируется от 300 до 500 новых случаев COVID-19.

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Денис Шмыгаль Кабмин Пандемия коронавируса Карантин в Украине Новости Украина
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