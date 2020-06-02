Сотрудник МОЗ подхватил коронавирус – Степанов

Сотрудник МОЗ подхватил коронавирус – Степанов

Сотрудник Министерства здравоохранения Украины заболел коронавирусом. Это первый случай заражения COVID-19 в МОЗ.

Об этом заявил глава МОЗУ Максим Степанов.

"Вчера в министерстве, в аппарате министерства, был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу был установлен круг лиц, с которыми контактировал этот работник, было определено количество этих людей", - отметил министр.

Как уточнил Степанов, часть сотрудников МОЗ уйдет на карантин.

"Сегодня будут проведены соответствующие тестирования, чтобы все были протестированы. Какое-то количество людей будет отправлено ​​на самоизоляцию. Все так, как установлено нашими алгоритмами, как происходит на любом другом предприятии или в организации", - добавил глава Минздрава.

Контактировало ли руководство МОЗУ с зараженным – Максим Степанов не уточнил.

Отметим, что несмотря на все заявления МОЗ о стабилизации эпидемиологической ситуации в Украине, реальная обстановка выглядит не столь радужной. Согласно тем же данным Минздрава, по состоянию на 2 июня в Украине зарегистрировано 24 340 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.