В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось?

В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось?

В понедельник, 1 июня, Украина перешла к следующему этапу ослабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране", - отметил глава Кабмина.

В частности, с 1 июня во многих областях Украины заработают:

спортивные залы и фитнес-центры ;

учебные заведения ;

межобластное автомобильном сообщение;

железнодорожные перевозки.

Как уточнил Денис Шмыгаль, решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС.



"Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но давайте будем на страже своего здоровья", - добавил премьер-министр Украины.

Отметим, что...

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).