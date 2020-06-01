SpaceX Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром война на Донбассе Досье

В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось?

11:30
В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось? - фото 1
В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось?

В понедельник, 1 июня, Украина перешла к следующему этапу ослабления карантинных мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

COVID-19 помог медреформе в Украине – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"С сегодняшнего дня Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина. На протяжении последних двух недель мы наблюдаем примерно одинаковое количество новых заболевших и выздоровевших по стране", - отметил глава Кабмина.

В Украине вновь ослабили карантин: Что изменилось? - фото 200831

В частности, с 1 июня во многих областях Украины заработают:

  • спортивные залы и фитнес-центры;
  • учебные заведения;
  • межобластное автомобильном сообщение;
  • железнодорожные перевозки.

Как уточнил Денис Шмыгаль, решение о снятии тех или иных ограничений в каждой области будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС.

"Привычная жизнь постепенно возвращается в Украину, но давайте будем на страже своего здоровья", - добавил премьер-министр Украины.

Отметим, что...

По информации НАНУ, Украина уже прошла пик пандемии коронавируса, однако эпидемиологическая ситуация в стране все еще далека от идеала. Несмотря на это правительство все же решилось на ослабление карантина в Украине: в частности, ранее Кабмин возобновил работу наземного транспорта, гостиниц (с 22 мая), метро и детских садов (с 25 мая).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Денис Шмыгаль Кабмин Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Аваков ответит перед Радой за Кагарлык и Бровары - фото 1
Аваков ответит перед Радой за Кагарлык и Бровары - заявление
14:30
COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин - фото 1
COVID-19 влупил по киевскому монастырю УПЦ МП: Его закрыли на карантин
13:30
COVID-19 В Украине: Счет зараженных перевалил за 24 тыс - фото 1
COVID-19 в Украине: Счет зараженных перевалил за 24 тысячи
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29