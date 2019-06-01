Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Саакашвили потоптался на мостике Кличко. В дорогущих кроссовках

Вчера, 22:05
Саакашвили потоптался на мостике Кличко. В дорогущих кроссовках - фото 1

Легендарный любитель галстуков Михаил Саакашвили оказался не меньшим ценителем мостов и кроссовок.

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

Историческая прогулка экс-президента по уставшему мосту состоялась в субботу, 1 июня. И экскурсию ему по скандальному объекту проводил не кто-нибудь, а лично мэр Киева Виталий Кличко.

Но главное не это. Главное мода! Ценители бренда Prada быстренько приметили на ногах бывшего губернатора Одессы кроссовки за 745 долларов. Что тут скажешь! У нашего героя есть вкус к хорошему гражданству и хорошей обуви!

П.С. Вандалы с гантелями рядом замечены не были.

Саакашвили потоптался на мостике Кличко. В дорогущих кроссовках - фото 182010

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Киев Михеил Саакашвили Виталий Кличко
Буквы
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский расширил свою администрацию - фото 1
Зеленский расширил свою администрацию
Вчера, 18:04
Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится - фото 1
Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится
Вчера, 13:43
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ - фото 1
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ
Вчера, 12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...