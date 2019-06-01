Саакашвили потоптался на мостике Кличко. В дорогущих кроссовках

Легендарный любитель галстуков Михаил Саакашвили оказался не меньшим ценителем мостов и кроссовок.

Историческая прогулка экс-президента по уставшему мосту состоялась в субботу, 1 июня. И экскурсию ему по скандальному объекту проводил не кто-нибудь, а лично мэр Киева Виталий Кличко.

Но главное не это. Главное мода! Ценители бренда Prada быстренько приметили на ногах бывшего губернатора Одессы кроссовки за 745 долларов. Что тут скажешь! У нашего героя есть вкус к хорошему гражданству и хорошей обуви!

П.С. Вандалы с гантелями рядом замечены не были.

Напомним, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.