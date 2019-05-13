Владимир Зеленский Патриарх Филарет Игра Престолов Холостяк 9 война на Донбассе

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

15:00
У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом - фото 1
У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

На днях КМДА похвасталась очередным достижением Киевавтодора. Мол, зацените Пешеходный мост на Гетьмана! Ребята, для вас же старались. И многие заценили…заценили очередной просак столичных властей.

Зрада отменяется: Киев не крал мост у швейцарцев

"Отремонтированы все конструктивные элементы искусственного сооружения: пролетные строения, ригели и опоры пешеходного моста, проведен ремонт мостового полотна с заменой деформационных швов и гидроизоляции, устроено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы лестницы", - говорится в победной реляции коммунальщиков.

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом - фото 180867

Как оказалось, не все так гладко. Только зацените пандус для колясок на новом мосту.

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом - фото 180868

"Эти куски металла неуниверсальны и не могут быть использованы для ряда колясок, как инвалидных, так и детских. Чемоданы, "кравчучки" и сумки на колесиках кстати тоже при нормальной инфраструктуре можно везти, а не тащить на себе...", - написал интернет-пользователь Олег Ритвин.

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом - фото 180870

И добавил, что подобный «ремонт» напрямую противоречит строительным госнормам, согласно которым безопасный наклон площади (пандуса – прим. ред) не должен превышать 8 % (1:12).

Но чиновникам все равно. Впрочем, как всегда.

Напомним, памятник основателям Киева частично повредили ради цветного металла.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев КМДА дороги инвалид Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС - фото 1
ВСУ освободит Донбасс за сутки - экс-глава ООС
14:00
Над Зеленским состоится суд: названа причина - фото 1
Над Зеленским состоится суд: названа причина
13:00
Епифаний высказался о Зеленском - фото 1
За "термос" не обиделся: Епифаний высказался о Зеленском
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...