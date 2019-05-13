У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

На днях КМДА похвасталась очередным достижением Киевавтодора. Мол, зацените Пешеходный мост на Гетьмана! Ребята, для вас же старались. И многие заценили…заценили очередной просак столичных властей.

"Отремонтированы все конструктивные элементы искусственного сооружения: пролетные строения, ригели и опоры пешеходного моста, проведен ремонт мостового полотна с заменой деформационных швов и гидроизоляции, устроено новое асфальтобетонное покрытие, отремонтированы лестницы", - говорится в победной реляции коммунальщиков.

Как оказалось, не все так гладко. Только зацените пандус для колясок на новом мосту.

"Эти куски металла неуниверсальны и не могут быть использованы для ряда колясок, как инвалидных, так и детских. Чемоданы, "кравчучки" и сумки на колесиках кстати тоже при нормальной инфраструктуре можно везти, а не тащить на себе...", - написал интернет-пользователь Олег Ритвин.

И добавил, что подобный «ремонт» напрямую противоречит строительным госнормам, согласно которым безопасный наклон площади (пандуса – прим. ред) не должен превышать 8 % (1:12).

Но чиновникам все равно. Впрочем, как всегда.

Напомним, памятник основателям Киева частично повредили ради цветного металла.