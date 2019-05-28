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На "мосту Кличко" снова случилось ЧП: теперь с велодорожкой (ФОТО)

12:40
У "моста Кличко" снова возникли проблемы - фото 1
У "моста Кличко" снова возникли проблемы

С успевшим с момента открытия дважды "устать" пешеходный мост, соединяющий Владимирскую горку и Крещатый парк, снова все не слава богу. Треснувшие стекла уже заменили, но теперь начала приходить в негодность велодорожка.

С момента помпезного перерезания ленточки у не слишком уж нужного городу "моста Кличко" прошло всего-то три дня, но связанные с объектом скандалы не утихают.

Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО

Да и поводов для них все больше. Дело в том, что уже 26 мая, менее чем через сутки с момента открытия, на стеклянных участках пола моста появились трещины. Как оказалось, некие недоумки решили пострелять по покрытию, которое хоть и не пробило насквозь, оказалсь сильно поврежденным. Стекло заменили, но после обеда практически на том же месте испытать пол на прочность решили несколько неизвестных. В муниципальной страже утверждают, что прыгающие мужчины просто не оставили стеклу шансов. И его пришлось менять, что коммунальщики и сделали.

Но пока все следили за стеклами, от внимания общественности ускользнула другая "зрада" - качество велодорожек.

Прорезиненное покрытие, которое должно без проблем выдерживать походы пешеходов и проезды великов в течение нескольких лет, пришло в негодность за столь короткий промежуток времени.

На 'мосту Кличко' снова случилось ЧП: теперь с велодорожкой (ФОТО) - фото 181706

Судя по всему, использовали для обустройства велодорожки совершенно дешевые и некачественные материалы.

На 'мосту Кличко' снова случилось ЧП: теперь с велодорожкой (ФОТО) - фото 181707

Так, вместо равномерного настила в некоторых местах моста уже виднеется бетон. Вердкт очевиден: переделывать. За бюджетные деньги, разумеется.

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