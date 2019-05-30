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Уставший мост Кличко оградили заборчиком – ФОТО

17:00
Уставший мост Кличко оградили заборчиком - фото 1
Уставший мост Кличко оградили заборчиком

Мост Кличко уже как месяц является настоящей притчей во языцех. Несмотря на свою колоссальную стоимость, он продолжает удивлять своей некачественностью и сопутствующими ей скандалами. Не в силах больше это терпеть, мэрия оградила часть конструкции забором.

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

Об этом написал дизайнер Дмитрий Макагон в Facebook.

"Повсюду строители в жилетах, открытый грунт, не уложенная плитка и строительные заборы. Стоит ли удивляться, когда застройщики в Украине сдают дома без какого либо благоустройства, если государство подает им такой пример", - отметил интернет-пользователь.

В КГГА же заявили, что на объекте проводятся регламентные работы по проверке верхнего защитного стекла. А вот когда они закончатся – чиновники не уточнили.

Если вы не следили за всей этой историей, то напоминаем как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

Уставший мост Кличко оградили заборчиком – ФОТО - фото 181892

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили.

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