Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Мост Кличко устал на второй день работы

20:00
На мост Кличко напали вандалы - мэр негодует - фото 1
На мост Кличко напали вандалы - мэр негодует

Менее суток радовал киевлян знаменитый пешеходный мост в центре города. Он подвергся атаке вандалов (по официальной версии) и был закрыт на ремонт.

Стоительство моста сопровождалось нездоровым ажиотажем - сначала швейцарские архитекторы заявили на него свои права, потом его смета увеличилась в два раза, сам мост строили второпях, надеясь успеть ко Дню Киева, потому получилось, как получилось - например, знаменитое стекло было плохо заизолировано и под него затекла вода. Все эти неприятности обещал в скором времени исправить мэр Кличко. Однако далее его ждало новое испытание.

Мост Кличко устал на второй день работы - фото 181637

Ночью мост подвергся атаке неизвестных вандалов - бронестекло пошло трещинами (оцевидцы сообщали о том, что в него стреляли с земли). Позднее такая же проблема возникла с другим стеклом. Из-за этого мост закрыли спустя сутки после открытия, а Виталий Кличко рвал и метал, пообещав найти злодеев, повредивших "его" мост.

Мост Кличко устал на второй день работы - фото 181638

фото - телеграм-канал Перепичка

Мост Кличко устал на второй день работы - фото 181639

Сейчас на месте происшетствия работает специальная техника, которая восстанавливает злополучные стекла.

Мост Кличко устал на второй день работы - фото 181640

фото - ТСН

Мост Кличко устал на второй день работы - фото 181641

фото - tvi.ua

Версий у случившегося две. Первая гласит, что мост обстреляли неизвестные из нарезного оружия в ночь открытия. Правда, не совсем тогда понятно, почему трещины и замутнения появились только к вечеру. На этой версии настаивает лично мэр.

Пост Виталия Кличко не фейсбуке:

Вторая версия банальна - строители нарушили технологию и не справились с высокотехнологичным материалам.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев Виталий Кличко вандализм Новости События
powered by lun.ua
Другое на тему
Даша Квиткова - победительница шоу Холостяк 9 - фото 1
Холостяк 9: победительница шоу - Даша Квиткова
18:00
В главке не видят зашквара в действиях своих сотрудников в Ровно - фото 1
В полиции отреагировали на задержание ментами протестующих против Зеленского подростков
15:00
Российские террористы отказываются выпускать украинских моряков - фото 1
Русские отказались выполнять решение Международного трубинала
14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...