Мост Кличко устал на второй день работы

На мост Кличко напали вандалы - мэр негодует

Менее суток радовал киевлян знаменитый пешеходный мост в центре города. Он подвергся атаке вандалов (по официальной версии) и был закрыт на ремонт.

Стоительство моста сопровождалось нездоровым ажиотажем - сначала швейцарские архитекторы заявили на него свои права, потом его смета увеличилась в два раза, сам мост строили второпях, надеясь успеть ко Дню Киева, потому получилось, как получилось - например, знаменитое стекло было плохо заизолировано и под него затекла вода. Все эти неприятности обещал в скором времени исправить мэр Кличко. Однако далее его ждало новое испытание.

Ночью мост подвергся атаке неизвестных вандалов - бронестекло пошло трещинами (оцевидцы сообщали о том, что в него стреляли с земли). Позднее такая же проблема возникла с другим стеклом. Из-за этого мост закрыли спустя сутки после открытия, а Виталий Кличко рвал и метал, пообещав найти злодеев, повредивших "его" мост.

фото - телеграм-канал Перепичка

Сейчас на месте происшетствия работает специальная техника, которая восстанавливает злополучные стекла.

фото - ТСН

фото - tvi.ua

Версий у случившегося две. Первая гласит, что мост обстреляли неизвестные из нарезного оружия в ночь открытия. Правда, не совсем тогда понятно, почему трещины и замутнения появились только к вечеру. На этой версии настаивает лично мэр.

Пост Виталия Кличко не фейсбуке:

Вторая версия банальна - строители нарушили технологию и не справились с высокотехнологичным материалам.