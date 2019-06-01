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Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками – ФОТО, ВИДЕО

10:35
Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками - фото 1
Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками

Стеклянный мост Кличко в очередной раз попал в скандал. Из-за вандалов? Нет. Из-за халтурной работы? Трижды да!

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом
https://beztabu.net/novosti_t4952
У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

Казалось бы, приключения несчастного мостика подошли к концу. Но не тут то было! После второй (или третьей ? – прим. ред) реставрации случилось новое ЧП. Стекло треснуло, да так, что его можно без труда поднять руками.

Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками – ФОТО, ВИДЕО - фото 181974

Но желая испытать судьбу, наши граждане продолжали заходить на мост и проверять на прочность все сооружение. Полиция запоздало, но все же отреагировала на инцидент: всех зевак выпроводили восвояси. Интересно, во сколько обойдется новый ремонт?

Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками – ФОТО, ВИДЕО - фото 181973

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видно, это не очень помогло.

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