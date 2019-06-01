Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками – ФОТО, ВИДЕО

Мостик Кличко снова устал. Теперь стекло можно поднять руками

Стеклянный мост Кличко в очередной раз попал в скандал. Из-за вандалов? Нет. Из-за халтурной работы? Трижды да!

У Кличко похвастались АНТИ-инвалидным мостом

https://beztabu.net/novosti_t4952

Казалось бы, приключения несчастного мостика подошли к концу. Но не тут то было! После второй (или третьей ? – прим. ред) реставрации случилось новое ЧП. Стекло треснуло, да так, что его можно без труда поднять руками.

Но желая испытать судьбу, наши граждане продолжали заходить на мост и проверять на прочность все сооружение. Полиция запоздало, но все же отреагировала на инцидент: всех зевак выпроводили восвояси. Интересно, во сколько обойдется новый ремонт?

Если вы не следили за всей этой историей, то напомним вам, как все было с самого начала.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видно, это не очень помогло.