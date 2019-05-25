Скандальный мост Кличко стал еще дороже. На десятки миллионов

Мост Кличко стал еще дороже. На десятки миллионов

Владимирский мост Виталия Кличко внезапно еще больше подорожал… на 73 млн. грн.

На днях КП КГГА "Инженерный центр" заявило о готовности заключить с ООО "Спецстрой-Авто" соглашение на проведение допольнительных работ при стоительстве скандального моста. Цена вопроса - 73,81 млн грн. А кто за это заплатит? Верно! Киевляне. Раскошеливаемся, граждане!

Весь фронт работ включает в себя озеленение территории, устройство наружных инженерных сетей, фонтана и освещения, а также перекладка сети дождевой канализации.

Отметим, что все вышеперечисленное должно быть завершено до 30 августа. Наверное, этого года. Смотря на Подольский мост (его строят с 1993 г – прим. ред), мы не совсем в этом уверены.

Напомним, сметная стоимость пешеходного моста, который, де-факто, не очень уж и нужен жителям столицы, составляет без малого 419 миллионов 960 тысяч гривен. Об увеличении ценника свидетельствует распоряжение КГГА о перераспределении бюджета столицы.

Раньше из-за этого же моста разгорелся другой скандал. Соучредитель швейцарской компании "Leuppi & Schafroth Architekten" Стефани Шафрот рассказала, что в далеком 2013 г. ее фирме присудили премию за концепт моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Но деньги им так и не заплатили.

Соучредитель компании "Leuppi & Schafroth Architekten" Стефани Шафрот рассказала, что в далеком 2013 г. ее фирме присудили премию за концепт моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Но деньги так и не заплатили.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Сметная стоимость пешеходного моста, который, де-факто, не очень уж и нужен жителям столицы, составляет без малого 419 миллионов 960 тысяч гривен. Об увеличении ценника свидетельствует распоряжение КГГА о перераспределении бюджета столицы.

https://beztabu.net/novosti_t4952