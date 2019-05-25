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Скандальный мост Кличко стал еще дороже. На десятки миллионов

19:44
Мост Кличко стал еще дороже. На десятки миллионов - фото 1
Мост Кличко стал еще дороже. На десятки миллионов

Владимирский мост Виталия Кличко внезапно еще больше подорожал… на 73 млн. грн.

Зрада отменяется: Киев не крал мост у швейцарцев

На днях КП КГГА "Инженерный центр" заявило о готовности заключить с ООО "Спецстрой-Авто" соглашение на проведение допольнительных работ при стоительстве скандального моста. Цена вопроса - 73,81 млн грн. А кто за это заплатит? Верно! Киевляне. Раскошеливаемся, граждане!

Весь фронт работ включает в себя озеленение территории, устройство наружных инженерных сетей, фонтана и освещения, а также перекладка сети дождевой канализации.

Отметим, что все вышеперечисленное должно быть завершено до 30 августа. Наверное, этого года. Смотря на Подольский мост (его строят с 1993 г – прим. ред), мы не совсем в этом уверены.

Напомним, сметная стоимость пешеходного моста, который, де-факто, не очень уж и нужен жителям столицы, составляет без малого 419 миллионов 960 тысяч гривен. Об увеличении ценника свидетельствует распоряжение КГГА о перераспределении бюджета столицы.

Раньше из-за этого же моста разгорелся другой скандал. Соучредитель швейцарской компании "Leuppi & Schafroth Architekten" Стефани Шафрот рассказала, что в далеком 2013 г. ее фирме присудили премию за концепт моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Но деньги им так и не заплатили.

Соучредитель компании "Leuppi & Schafroth Architekten" Стефани Шафрот рассказала, что в далеком 2013 г. ее фирме присудили премию за концепт моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Но деньги так и не заплатили.


https://beztabu.net/novosti_t4952
Сметная стоимость пешеходного моста, который, де-факто, не очень уж и нужен жителям столицы, составляет без малого 419 миллионов 960 тысяч гривен. Об увеличении ценника свидетельствует распоряжение КГГА о перераспределении бюджета столицы.
https://beztabu.net/novosti_t4952
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Виталий Кличко Киев Киевсовет КГГА Новости Украина
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