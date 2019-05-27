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Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО

17:00
Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО - фото 1
Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО

На днях прошла эпическая презентация моста Кличко. Но не прошло и суток, как он треснул. Его начали чинить и что-то пошло не так....

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Об этом сообщает фб-паблик Киев Оперативный.

Легендарная конструкция, за строительство которой так ратовал мэр Киева, уже не первую неделю повергает в шок весь мир. Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

"Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло утомилось. Ну, как такое возможно?", - пишет один из столичных пабликов. В общем, смотрите сами.

Но есть и позитив: люди давно так не веселились.

Скандальный мост Кличко треснул. ОПЯТЬ – ВИДЕО - фото 181681
При этом сам мэр ни в какие факапы строителей не верит и бодро настаивает на версии с ДРГ, а также обещает, что все будет хорошо. Верим?
Напомним, КГГА похвасталась очередным достижением Киевавтодора. Мол, зацените Пешеходный мост на Гетьмана! Ребята, для вас же старались. И многие заценили…заценили очередной просак столичных властей.
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Киев Виталий Кличко мост Новости Украина
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