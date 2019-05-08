Кличко "украл" мост у швейцарцев, а те обиделись

12:30 08 мая,

Кличко "украл" мост у швейцарцев, а те обиделись

КГГА хлебом не корми, а дай построить что-нибудь новое, ненужное и…чужое.

Киевская горадминистрация попала в очередной скандал. Оказывается, нововозведенный Владимирский мост является проектом швейцарских архитекторов, которым не заплатили.

Об этом заявили сами проектировщики.

Соучредитель компании "Leuppi & Schafroth Architekten" Стефани Шафрот рассказала, что в далеком 2013 г. ее фирме присудили премию за концепт моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Но деньги так и не заплатили.

"Выигранные на конкурсе средства, которые нам обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса (май 2013 года), никогда не были выплачены", - заявила архитектор.

Однако в 2017 со швейцарцами снова связалась КГГА с предложением реализовать проект. Но что-то пошло не так.

Концепция швейцарцев

"После серии писем и видеоконференц-связи с группой из шести человек с КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как высокие. Киевские чиновники предлагали нам около 39 тысяч долларов за дизайн и проектно-техническую документацию нашего проекта – это включая приз, который мы выиграли в 2013 году и до сих пор не получили".

Думаете на этом история заканчивается? Никак нет!

Мост сейчас

По словам Шафрот, их проект оценивался в 6 млн долл, в то время как на нынешней строительство выделили …10 млн. Кто-то хочет отмыть денег?

Но киевские чиновники все отрицают.

"Я должен подчеркнуть, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно проведенному тендеру. Вопрос, действительно ли похожая идея, должны решать архитекторы", -заявил зампредседателя КГГА Александр Спасибко.

Краткая схема успеха

Кому же верить? Частной компании, которая наверняка дорожит своим именем, или столичной власти, которая…..Да вы и сами знаете. Помните многострадальный Подольский мост (строят с 1993 г – прим. ред), аварийные мосты Метро и Патона?

Многие помнят…Но не киевская власть.