Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Кличко "украл" мост у швейцарцев, а те обиделись

08 мая, 12:30
Кличко "украл" мост у швейцарцев, а те обиделись - фото 1
Кличко "украл" мост у швейцарцев, а те обиделись

КГГА хлебом не корми, а дай построить что-нибудь новое, ненужное и…чужое.

Киев вошел в рейтинг лучших городов мира… С конца

Киевская горадминистрация попала в очередной скандал. Оказывается, нововозведенный Владимирский мост является проектом швейцарских архитекторов, которым не заплатили.

Об этом заявили сами проектировщики.

Соучредитель компании "Leuppi & Schafroth Architekten" Стефани Шафрот рассказала, что в далеком 2013 г. ее фирме присудили премию за концепт моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

Но деньги так и не заплатили.

"Выигранные на конкурсе средства, которые нам обещали выплатить в течение месяца после объявления результатов конкурса (май 2013 года), никогда не были выплачены", - заявила архитектор.

Однако в 2017 со швейцарцами снова связалась КГГА с предложением реализовать проект. Но что-то пошло не так.

Кличко 'украл' мост у швейцарцев, а те обиделись - фото 180688

Концепция швейцарцев

"После серии писем и видеоконференц-связи с группой из шести человек с КГГА наши запланированные расходы были раскритикованы как высокие. Киевские чиновники предлагали нам около 39 тысяч долларов за дизайн и проектно-техническую документацию нашего проекта – это включая приз, который мы выиграли в 2013 году и до сих пор не получили".

Думаете на этом история заканчивается? Никак нет!

Кличко 'украл' мост у швейцарцев, а те обиделись - фото 180687

Мост сейчас

По словам Шафрот, их проект оценивался в 6 млн долл, в то время как на нынешней строительство выделили …10 млн. Кто-то хочет отмыть денег?

Но киевские чиновники все отрицают.

"Я должен подчеркнуть, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно проведенному тендеру. Вопрос, действительно ли похожая идея, должны решать архитекторы", -заявил зампредседателя КГГА Александр Спасибко.

Кличко 'украл' мост у швейцарцев, а те обиделись - фото 180685

Краткая схема успеха

Кому же верить? Частной компании, которая наверняка дорожит своим именем, или столичной власти, которая…..Да вы и сами знаете. Помните многострадальный Подольский мост (строят с 1993 г – прим. ред), аварийные мосты Метро и Патона?

Многие помнят…Но не киевская власть.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Киев КГГА Новости Украина
Наші гроші
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...