Конгресс США объявил импичмент Трампу. Что известно?

Конгресс США объявил импичмент Трампу. Что известно?

Палата представителей Конгресса объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным СМИ, статьи обвинения конгрессмены обсуждали на протяжении 6 часов. В результате за решение об импичменте выступили 230 парламентариев; против высказались 197. Отметим, что вердикт Конгресса должен еще поддержать Сенат, большинство в котором имеет Республиканская партия ( политсила президента, – прим. ред.), так что далеко не факт, что Дональд Трамп вскоре уйдет в отставку.

Кстати о нем. Политик уже отреагировал на действия Конгресса, традиционно обвинив его во лжи.

"Демократическая партия лжет, пытаясь организовать мне импичмент. Читайте расшифровку (телефонного разговора с Зеленским – прим. ред.) – совершенно безупречный разговор! Пришло время бороться", – написал Дональд Трамп в Facebook.

Импичмент Трампа: как это было

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (вероятного на тот момент конкурента президента США на выборах - прим. ред.).

Джо Байден

По мнению некоторых СМИ, окружение Трампа планировало использовать данные расследования в целях черного пиара против демократов. Как полагают противники американского гаранта, Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

Следовательно, речь идет о корыстном интересе главы США и использовании денежных траншей в качестве взятки. Позже появилась информация о некой скандальной стенограмме разговора лидеров Украины и Штатов, что лишь усилило подозрения демократов.

На фоне всех этих слухов, 25 сентября 2019 г. спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила об инициировании процедуры импичмента президента США.

Нэнси Пелоси

Лидеры США и Украины сразу же начали отрицать всякое давление: Владимир Зеленский словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Однако отговорки политиков не помогли. После длительных слушаний по делу, 31 октября нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.