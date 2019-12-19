Конгресс США объявил импичмент Трампу. Что известно?
Палата представителей Конгресса объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
По данным СМИ, статьи обвинения конгрессмены обсуждали на протяжении 6 часов. В результате за решение об импичменте выступили 230 парламентариев; против высказались 197. Отметим, что вердикт Конгресса должен еще поддержать Сенат, большинство в котором имеет Республиканская партия ( политсила президента, – прим. ред.), так что далеко не факт, что Дональд Трамп вскоре уйдет в отставку.
Кстати о нем. Политик уже отреагировал на действия Конгресса, традиционно обвинив его во лжи.
"Демократическая партия лжет, пытаясь организовать мне импичмент. Читайте расшифровку (телефонного разговора с Зеленским – прим. ред.) – совершенно безупречный разговор! Пришло время бороться", – написал Дональд Трамп в Facebook.
Импичмент Трампа: как это было
Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (вероятного на тот момент конкурента президента США на выборах - прим. ред.).
Джо Байден
По мнению некоторых СМИ, окружение Трампа планировало использовать данные расследования в целях черного пиара против демократов. Как полагают противники американского гаранта, Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.
Следовательно, речь идет о корыстном интересе главы США и использовании денежных траншей в качестве взятки. Позже появилась информация о некой скандальной стенограмме разговора лидеров Украины и Штатов, что лишь усилило подозрения демократов.
На фоне всех этих слухов, 25 сентября 2019 г. спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила об инициировании процедуры импичмента президента США.
Нэнси Пелоси
Лидеры США и Украины сразу же начали отрицать всякое давление: Владимир Зеленский словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Однако отговорки политиков не помогли. После длительных слушаний по делу, 31 октября нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.