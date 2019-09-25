Не Трамп и Коломойский: Зеленский сказал, кто на него давит – ВИДЕО

Не Трамп и Коломойский: Зеленский сказал, кто на него давит – ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто на него может давить. Как оказалось, это не Дональд Трамп и даже не Игорь Коломойский.

Об этом он сообщил в интервью РосСМИ.

"На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны. На меня давить может только один человек - только мой сын, которому 6 лет", - сказал президент.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал свою беседу с главой США Дональдом Трампом.

Разговоры с Трампом, - подчеркнул гарант, - были "частными и конфиденциальными".

Позже его спросили, согласен ли он обнародовать запрашиваемую стенограмму. Президент Украины был предельно краток.

"Посмотрим", - сказал он.

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