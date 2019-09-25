Трампу "объявили импичмент": Что известно?

Трампу объявили о импичменте. Что известно?

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на речь политика.

"Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности. Предательства принципа целостности наших выборов. Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте", - заявила Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси

Как и ожилаоось, Дональда Трампа возмутили действия оппонентов.

"Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!", - заявил президент США и назвал все происходящее "харассментом" (домогательством - прим. ред.).

Госсекретарь Майкл Помпео уже получил разрешение Украины опубликовать стенограмму беседы глав государств.

"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, что главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

В чем обвиняют Трампа?

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (конкурента президента США на выборах - прим. ред.).

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

Следовательно, речь идет о корыстном интересе главы США и использовании денежных траншей в качестве взятки.

Трамп уйдет в отставку?

Для Трампа еще не все потеряно. Если упомянутые требования и имели место быть, но президент США передавал их Зеленскому по закрытым каналам, а не напрямую, то демократы понесут значительный урон.

Проще говоря, у главы США появится тот же карт-бланш, что и в 2016 г.

"Видите, Байден нечестный политик. Демократы организовали травлю против меня", - вновь заявит Трамп и завоюет сердца неопределившихся.

Отметим, что по данным соцопросов, поддержка президента США составляет больше 40 % процентов, так что у него есть все шансы победить.