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Трампу "объявили импичмент": Что известно?

08:49
Трампу объявили о импичменте. Что известно? - фото 1
Трампу объявили о импичменте. Что известно?

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

США приостановили помощь Украине. "Замешан" Зеленский - СМИ

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на речь политика.

"Действия президента Трампа продемонстрировали факты нарушения президентом присяги и предательства нашей национальной безопасности. Предательства принципа целостности наших выборов. Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте", - заявила Нэнси Пелоси.

Трампу 'объявили импичмент': Что известно? - фото 188365

Нэнси Пелоси

 

Как и ожилаоось, Дональда Трампа возмутили действия оппонентов.

Трампу 'объявили импичмент': Что известно? - фото 188367

"Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!", - заявил президент США и назвал все происходящее "харассментом" (домогательством - прим. ред.).

Госсекретарь Майкл Помпео уже получил разрешение Украины опубликовать стенограмму беседы глав государств.

"Государственный секретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование стенограммы телефонного звонка с их президентом. Они также не понимают в чем дело. Тотальноя охота на ведьм со стороны демократов", - написал Трамп в Twitter.

Трампу 'объявили импичмент': Что известно? - фото 188368

Напомним, что главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

В чем обвиняют Трампа?

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом которой является Хантер Байден — сын Джо Байдена (конкурента президента США на выборах - прим. ред.).

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

Следовательно, речь идет о корыстном интересе главы США и использовании денежных траншей в качестве взятки.

Трамп уйдет в отставку?

Для Трампа еще не все потеряно. Если упомянутые требования и имели место быть, но президент США передавал их Зеленскому по закрытым каналам, а не напрямую, то демократы понесут значительный урон.

Проще говоря, у главы США появится тот же карт-бланш, что и в 2016 г.

"Видите, Байден нечестный политик. Демократы организовали травлю против меня", - вновь заявит Трамп и завоюет сердца неопределившихся.

Отметим, что по данным соцопросов, поддержка президента США составляет больше 40 % процентов, так что у него есть все шансы победить.

 

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