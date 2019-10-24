Трамп давил на Зеленского еще до присяги – СМИ

Трамп давил на Зеленского еще до присяги – СМИ

Окружение президента США Дональда Трампа оказывало давление на Владимира Зеленского еще до его инаугурации.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Associated Press.

По данным СМИ, 7 мая Владимир Зеленский на встрече со своими советниками, среди которых были Андрей Богдан и Андрей Ермак, обсуждал требования американской стороны о расследовании дела Burisma.

Предположительно последние могли быть выдвинуты Дональдом Трампом 21 апреля во время первого разговора с Зеленским. Однако эта информация не является подтвержденной.

"Полные детали того, что два лидера обсуждали в телефонном разговоре в Пасхальное воскресенье, никогда не были обнародованы, и неясно, просил ли Трамп явно расследовать дело Байденов", - пишет Associated Press.

Напомним, что осенью 2019 г. в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".