О чем говорили Трамп и Зеленский? Полная расшифровка беседы

Трамп и Зеленский перешли границы в своих первых переговорах

Первый диалог президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским был полон заигрываний и обещаний, а также критики европейских партнеров Украины. Представляем полную версию стенограммы переговоров, которую выложили на сайте Белого Дома.

Трамп: Поздравляю со значимой победой. Мы все следили из Соединённых Штатов, вы сделали потрясающую работу. Вы появились из ниоткуда, вам не давали особых шансов на победу, и в итоге вы легко победили. Это фантастическое достижение. Поздравляю.

Зеленский: Вы абсолютно правы, мистер президент. Мы победили и мы упорно трудились ради этого. Мы много работали, но должен признаться, что у меня была возможность учиться у вас. Мы использовали немало ваших навыков и знаний в качестве примера для наших выборов. Да, это были уникальные выборы. Мы оказались в уникальной ситуации и смогли достичь уникального успеха. Я могу сказать следующее: в первый раз вы позвонили мне, чтобы поздравить с победой на президентских выборах, во второй раз вы звоните мне, когда моя партия победила на парламентских. Я думаю, что я должен избираться почаще, чтобы вы могли звонить мне чаще, и мы смогли бы чаще болтать по телефону.

Трамп: (смеется) Отличная идея. Я думаю, ваша страна очень рада этому.

Зеленский: Да, честно говоря, мы стараемся изо всех сил, потому что мы хотели осушить болото здесь, в нашей стране. Мы привлекли много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим, чтобы у нас был новый формат и новый тип правительства. Вы отличный учитель для нас и в этом.

Трамп: Это очень мило с вашей стороны. Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим кучу усилий и много времени. Гораздо больше, чем должны делать европейские страны. Германия почти ничего не делает для вас. Всё, что они делают, это просто разговоры, и я думаю, это то, о чем вы должны с ними поговорить. Когда я говорю с Ангелой Меркель, она говорит про Украину, но потом ничего не делает. Многие европейские страны поступают таким же образом, поэтому я думаю, вам надо на это взглянуть. Но Соединенные Штаты были очень, очень хороши для Украины. Я бы не сказал, что это обязательно взаимно, потому что происходят не очень хорошие вещи, но Соединенные Штаты были очень хороши для Украины.

Зеленский: Да, вы абсолютно правы. Не на 100, а на 1000%, и я могу сказать вам следующее: я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и говорил с Макроном и сказал им, что они не делают столько, сколько им нужно сделать по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они работают не в той степени, как должны работать на Украину. Хотя по логике Европейский Союз должен быть нашим самым большим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо большим партнером, чем Европейский Союз, и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше, чем Европейский союз, особенно когда речь идет о санкциях против России. Я также хотел бы поблагодарить вас за вашу большую поддержку в вопросах защиты. Мы готовы продолжать сотрудничество, в частности, мы готовы купить больше Джавелинов у Соединенных Штатов для оборонных целей.

Трамп: Я хотел бы попросить вас об услуге, потому что наша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что случилось с этой всей ситуацией в Украине. Я думаю, что у вас есть один из ваших богатых знакомых. Тот сервер, они говорят, что он в Украине. Много чего произошло, вся эта ситуация. Я думаю, что вы окружаете себя некоторыми из этих людей. Я бы хотел, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и я бы хотел, чтобы вы "докопались до сути". Как вы видели вчера, весь этот нонсенс закончился очень плохим выступлением человека по имени Роберт Мюллер. Очень некомпетентным выступлением, но они говрят, что многое из этого началось в Украине. Что бы вы ни могли сделать, очень важно, чтобы вы сделали это, если это возможно.

Зеленский: Да, это очень важно для меня и всё, что вы упомянули ранее. Для меня, как президента, это очень важно, и мы открыты для любого будущего сотрудничества. Мы готовы открыть новую страницу сотрудничества в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной. С этой целью я только что отозвал нашего посла из Соединенных Штатов, и его заменит очень компетентный и очень опытный посол, который будет усердно работать над тем, чтобы наши две страны становились ближе.

Я также надеюсь, что он получит ваше доверие и заведет личные отношения с вами, чтобы мы могли сотрудничать ещё больше. Скажу вам, что один из моих помощников говорил с господином Джулиани, совсем недавно, и мы очень надеемся, что он сможет приехать в Украину и мы с ним встретимся. Я просто хотел заверить вас еще раз, что в нашей стране вас будут окружать только друзья. Я позабочусь о том, чтобы окружить себя лучшими и самыми опытными людьми. Я также хотел сказать вам, что мы друзья. Мы отличные друзья и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, поэтому мы можем продолжать наше стратегическое сотрудничество. Я также планирую окружить себя отличным людьми и, в дополнение к этому расследованию, я, как президент Украины, гарантирую, что все расследования будут открытыми. Могу заверить вас в этом.

Трамп: Хорошо, потому что я слышал, что у вас есть прокурор, который был очень хорош, а его скинули и это действительно несправедливо. Многие люди говорят об этом: о том, как они скинули вашего очень хорошего прокурора и в этом деле было много плохих людей. Мистер Джулиани — очень уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, отличным мэром, и я бы хотел, чтобы он позвонил вам. Я попрошу его позвонить вам вместе с Генеральным прокурором. Руди знает всё, что происходит и он очень способный парень. Если вы сможете поговорить с ним, это было бы замечательно. Бывший посол от Соединенных Штатов, женщина, была плоха, и люди, с которыми ей приходилось общаться в Украине, тоже были плохи. Я просто хочу чтобы вы знали это. Еще одна вещь: сейчас много разговоров о сыне Байдена, что сам Байден остановил судебное преследование и очень много людей хотят узнать об этом, и если вы сможете сделать что-то с генеральным прокурором, это было бы замечательно. Байден только хвастается, что он остановил это разбирательство, так что если вы могли бы повнимательнее посмотреть на это... для меня это звучит просто ужасно.

Зеленский: Я хотел бы рассказать вам насчет прокурора. Во-первых, я понимаю, что знаю об этой ситуации. С тех пор, как мы выиграли абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий прокурор будет 100 процентов моим человеком, мой кандидат, которого одобрит парламент и он приступит к своим обязанностям в сентябре. Он или она посмотрит насчет этой ситуации, особенно присмотрится к этой компании, которую вы упомянули. Главный вопрос этого расследования — это на самом деле восстановить справедливость, так что мы проконтролируем этот вопрос и будем расследовать это дело. Я также хотел бы попросить вас, если у вас есть какая-то дополнительная информация, которая помогла бы нам, было бы очень полезно и хорошо для расследования, и мы были бы уверены что мы можем управлять этой справедливостью у нас в стране и что касается посла США из Украины, если я правильно помню, то её звали Иванович. Это было здорово, что именно вы первый сообщили мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100 процентов. Ее отношение насчет меня было не лучшим, она обожала предыдущего президента и была на его стороне. И, видимо, не приняла меня как нового президента.

Трамп: Ну, она собирается посмотреть на некоторые вещи. Я попрошу мистера Джулиани набрать вас. Также попрошу позвонить генеральному прокурору Барру, и мы доберемся до сути дела. Я уверен, что вы разберетесь. Я слышал с прокурором очень плохо обращались, а он был очень хорошим обвинителем, так что удачи во всем. Ваша экономика становится лучше. Я предвещаю это. У вас великая страна. У меня много украинских друзей, это невероятные люди.

Зеленский: Я хотел бы сказать вам, что у меня также есть несколько украинских друзей, которые живут в Соединенных Штатах. На самом деле в прошлый раз, когда я ездил в Соединенные Штаты, я остался возле Центрального парка Нью-Йорка в Трамп-тауэр. Я с ними поговорю и надеюсь, что увижу их снова в будущем. Я также хочу поблагодарить вас за ваше приглашение посетить Соединенные штаты, в частности Вашингтон. Я гарантирую вам, что мы очень серьёзно подойдём к этому делу и будем работать над этим. Так, в экономике есть очень большая возможность для наших двух стран и одна вещь, очень важная для Украины в плане мощной независимости. Я верю, что мы сможем достичь успеха и скооперироваться с Соединёнными Штатами. Мы уже работаем над этим. Мы закупили американскую нефть, но я очень надеюсь на будущую встречу. Нам потребуется больше времени и много возможностей для обсуждения этих возможностей и узнать друг друга получше. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку.

Трамп: Отлично. Хорошо, спасибо вам большое, я ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Уильяму Барру, чтобы они связались. Спасибо вам. Всякий раз, когда вы захотите посетить Белый Дом, не стесняйтесь звонить. Назовите дату и мы сможем решить это. Я буду с нетерпением вас ждать.

Зеленский: Спасибо вам большое. Я буду очень счастлив приехать и буду счастлив увидеться с вашей персоной и я также приглашаю вас посетить Украину и приехать в Киев — очень красивый город. У нас красивая страна, которая для вас всегда открыта. Я верю, что 1 сентября мы будем в Польше и сможем встретиться там, я надеюсь. После чего можно поехать в Украину. Это очень хорошая идея. Мы сможем или взять мой самолёт и отправиться на нём в Украину или можем взять ваш, который, вероятно, намного лучше моего.