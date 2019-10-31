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Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ

18:20
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ - фото 1
Конгресс поддержал импичмент Трампа – СМИ

В четверг, 31 октября, нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Дональда Трампа.

Трамп давил на Зеленского еще до присяги – СМИ

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на CBS News.

По данным источника, данное решение поддержали 232 депутата vs 189. Против резолюции выступили все республиканцы и два демократа.

Отметим, что этот акт закладывает основу для публичного проведения расследования Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей. До этого все слушания о "госизмене Трампа" проходили в закрытом режиме.

На резолюцию Конгресса уже отреагировала пресс-служба президента США.

"Сегодняшним голосованием спикер (Палаты представителей –прим. ред.) Пелоси и демократы узаконили недопустимые нарушения порядка работы Палаты представителей", - говорится в сообщении.

Напомним, что осенью 2019 г. в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

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Дональд Трамп Владимир Зеленский США импичмент Конгресс Новости Украина
Громадське
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