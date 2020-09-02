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Тимошенко заявила о преодолении кризиса коронавирусной болезни

14:00
Тимошенко победила птичий грипп, победит и коронавирус - фото 1
Тимошенко победила птичий грипп, победит и коронавирус

Днем в среду, 2 сентября, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко впервые после подтверждения диагноза прокомментировала свое самочувствие.

На своей странице в Facebook нардеп написала о том, что до преодоления последствий COVID-19 ей осталось не так уж и много.

Не подключали к ИВЛ: В Батькивщине рассказали о состоянии Тимошенко

По крайней мере, неутопающая деятельница отечественного политикума, пережила кризисное состояние. В том, что Тимошенко никакая зараза не возьмет, в принципе, никто и не сомневался.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала парламентарий.

Напомним, 23 августа Юлия Тимошенко сдала положительный тест на COVID-19. Где именно заразилась лидер "Батькивщины", неизвестно. Спустя несколько дней источники издания РБК Украина сообщили о подключении главы Батькивщины к аппарату ИВЛ. На тот момент в оппозиционной силе не подтвердили и не опровергли эту информацию, но через сутки коллега зараженной по фракции заявил, что в искусственной вентиляции легких лидер партии не нуждается.

В то же время о самочувствии дочери Тимошенко-старшей и ее супруга, которые также инфицировались COVID-19, ничего неизвестно.

Сама же ЮВТ, судя по всему, сумела передать болезнь нескольким нардепам от "Батькивщины".

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