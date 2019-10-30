Зеленский озвучил план освобождения Донбасса

Зеленский озвучил план освобождения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил трехэтапный план деоккупации Донбасса.

О своем видении будущего Востока политик рассказал во время визита в Мариуполь.

"Первый этап — завершение "горячей стадии" и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Второй этап — примирение людей, «чтобы зажили раны. Третий этап — безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная", - сказал президент.

Отметим, что на данный момент мирные инициативы президента пока ни к чему хорошему не привели: боевики продолжают обстрелы позиций наших войск, а намедни они и вовсе заявили о проведении военных учений.

Несмотря на это Украина начала осуществлять положения формулы Штайнмайера. 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о подготовке отвода войск в Петровском. Его слова подтвердила и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Больше по теме читайте здесь.