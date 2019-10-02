Опубликован полный текст "формулы Штайнмайера". Что известно?

Опубликован полный текст "формулы Штайнмайера". Что известно?

В среду, 2 октября, в сети появился полный текст "формулы Штайнмайера". О чем в нем говорится?

В небольшом документе говорится о проведении "демократических выборов" на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Избирательный процесс в ОРДЛО будет регулироваться специальным Законом Украины и проходить под наблюдением ОБСЕ.

О выводе армии РФ и установлении контроля на границе в документе ничего не сказано.

Отметим, что ранее украинская сторона настаивала именно на этих пунктах в "первоначальной редакции" формулы Штайнмайера. Однако Россия ответила отказом.

Редакция БЕЗ ТАБУ приводит полный текст документа.

"Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующего проведение местных выборов в упомянутых районах.

Лица, подписавшие "формулу"

Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - прим. ред.) ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и Международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандской формате, одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с установившейся практикой приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандской формате, одобренный в Трехсторонний контактной группе и направленный Украине в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ ".

Напомним, Украина подписала "формулу Штайнмайера".