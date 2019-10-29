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ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - СМИ

17:35
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - фото 1
ТКГ согласовала отвод войск в Петровском

Во вторник, 29 октября, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала отвод войск в Петровское Луганской области.

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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя РФ Бориса Грызлова.

"Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в нормандском формате", - заявил дипломат.

ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - СМИ - фото 190361

Борис Грызлов

Не менее оптимистичный прогноз дала и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

"В соответствии с рамочным решением ТКГ от 2016 следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдении режима тишины", - написала спикер в Facebook.

ТКГ согласовала отвод войск в Петровском - СМИ - фото 190363

Напомним, что 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрел нашей армии.

Весьма примечательно, что масштабные отводы войск в данной местности Украина предпринимала и ранее. Но все закончилось плачевно. Вот что по этому поводу писал в Facebook главред "Цензор.нет" Юрий Бутусов:

"Первый раз широкомасштабное разведение войск и прекращение огня было осуществлено после первых Минских соглашений в сентябре 2014-го года. Россия сорвала тогда перемирие, атаковав по всему фронту зимой 2015-го. Развод войск в районе Петровского просуществовал также недолго. Уже 2017-м войска вернулись на позиции, поскольку российское командование продолжало обстрелы и провокации".

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ВСУ ДНР Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения АТО Новости Украина
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