Вопреки обстрелам и обещаниям ждать неделю: у Золотого начался отвод войск

Пристайко объявил об отступлении войск в Золотом уже после его начала

Во вторник, 29 октября, украинские военные начали одностороннее отступление с позиций, которые были завоеваны немалой ценой. Отходят бойцы ООС буквально в чистое поле, где никаких достойных укреплений еще не создано.

Сегодня на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ошарашил почти всю страну.

По его словам, отведение войск уже началось:

- До самой встречи в нормандской формате будет разведения на участках, которые мы согласовали. В Золотом разведения происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня.

Примечательно, что у Зеленского многократно повторяли, что "зрады не будет", а оступление сил и средств пройдет только после того, как оккупанты неделю будут воздерживаться от обстрелов. Разумеется, ни о каких семи днях тишины и речи не было. Последний обстрел в зоне отступления был зафиксирован сегодня утром.

Тем не менее, новые власти решили настойчиво гнуть свою линию - заигрывать с Путиным в надежде, что кровавый диктатор просто одумается и отступит.

Следить за отведением войск, как утверждает Пристайко, будут наблюдатели ОБСЕ. Только вот последние уже месяц говорят, что террористы могут просто их не допускать на передовую. Более того, российские оккупанты обустроили новые позиции, которые понадобятся им для захвата освободившихся укрепрайонов ВСУ.

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский прибыл в Золотое на Донбассе для общения с добровольцами. Но беседа почему-то не задалась. Один из добровольцев призвал гаранта провести встречу с противниками разведения сил на Донбассе и подписать некий меморандум, однако тот сделал вид, что не совсем понял, о ком именно идет речь. ВИДЕО смотрите по ссылке.

Отметим, что несмотря на непонимание президента, в обществе и вправду присутствуют некоторые сомнения касательно реализации формулы Штайнмайера.

Как известно, согласно договоренностям сторон, на Донбассе должен пройти отвод войск. Однако из-за провокаций боевиков он все время откладывается. Кроме того Кремль возмущают требования Украины вернуть контроль над границей, что дает Украине еще один повод заявить о несоблюдении РФ упомянутых договоренностей.