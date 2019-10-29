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Оккупанты "согласились" на КПП в Золотом – глава Луганщины

20:20
Оккупанты "согласились" на КПП в Золотом – глава Луганщины - фото 1
Оккупанты "согласились" на КПП в Золотом – глава Луганщины

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты согласились на открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое".

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Об этом сообщает "Громадське".

"Во время разведения войска обеих сторон должны развести на расстояние километра. Получится «серая зона», и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - заявил губернатор.

Оккупанты 'согласились' на КПП в Золотом – глава Луганщины - фото 190366

Сергей Гайдай

Напомним, что 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии.

В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о скором разведении войск в районе н.п. Петровское. Вскоре его слова подтвердила и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Больше по теме читайте ЗДЕСЬ.

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