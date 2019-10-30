Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Боевики объявили военные учения. А отвод ВСУ продолжается

15:40
Боевики объявили военные учения. Отвод ВСУ продолжается - фото 1
Боевики объявили военные учения. Отвод ВСУ продолжается

Оккупанты "ЛНР" объявили о начале военных учений. Несмотря на отвод войск в Золотом.

Оккупанты "согласились" на КПП в Золотом – глава Луганщины

Об этом сообщает "Остров".

По данным СМИ, главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник анонсировал «совместные учения всех силовых структур”, на которых будут отрабатываться "приемы ликвидации последствий кризисных ситуаций".

Боевики объявили военные учения. А отвод ВСУ продолжается - фото 190415

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник

Кроме того боевик в очередной раз обвинил Украину в "регулярном нарушении действующего" перемирия, хотя на самом деле именно оккупанты и являются нарушителями договора о разводе войск.

Напомним, что 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. В этот же день представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил о подготовке отвода войск в Петровском. Его слова подтвердила и пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер. Больше по теме читайте здесь.

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ВСУ "ЛНР" АТО Леонид Пасечник Новости Украина
Остров
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