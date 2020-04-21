В МОН рассматривают варианты старта ВНО в середине августа

В МОН назвали новые сроки проведения ВНО

Наверняка называть даты, когда в Украине дадут старт внешнему независимому оцениванию и запуску вступительной кампании, неизвестно. Тем не менее, в министерстве образования рассматривают два варианта проведения ВНО.

Как во вторник, 21 апреля, отметил заместитель главы министерства образования Егор Стадный, внешнее независимое оценивание состоится в этом году в любом случае, но даты его начала и конца зависят от карантина.

- Ограничительные меры внесли изменения в учебный процесс, но ВНО проведем в любых обстоятельствах. Если карантин завершится до начала июня, то основная сессия ВНО состоится между 25 июне и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, основная сессия ВНО состоится между 17 августа и 4 сентября, - отметил чиновник.

Без внешнего оценивания руководство минобразования страну, по утверждению Стадного, оставлять не собирается, поскольку именно за счет независимого оценивания можно добиться прозрачного вступления в ВУЗы. Кроме того, даже в условиях пандемии сдача ВНО будет безопаснее альтернативных вариантов в виде экзаменов.

- Если бы кто-то решился отменить ВНО, сотни тысяч абитуриентов и их родителей ездили в другие города для сдачи вступительных экзаменов. Они в большом количестве собирались бы в аудиториях. А ВНО - это 15 участников и два инструктора в аудитории и не менее 1,5 метра расстояния между ними. Тем более ВНО составляют преимущественно по месту жительства, так ВНО состоится при любых условиях, - резюмировал замглавы министерства образования.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6125 человек. 161 случай инфекции был летальным, а 367 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.