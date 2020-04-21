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Копы приступили к отлову тусивших на Пасху в Святогорской лавре прихожан

21:00
Копы хотят запретить посещавшим лавру выезжать за пределы Донецкой области - фото 1
Копы хотят запретить посещавшим лавру выезжать за пределы Донецкой области

После бесовской вакханалии в разгар пандемии коронавируса, устроенной агентами РПЦ в Украине, правоохранители якобы вплотную занимаются отслеживанием всех лиц, которые посетили лавру в Пасху.

Об этом в ходе сегодняшнего селекторного совещания с участием главы ОПУ Андрея Ермака заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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По словам бывшего СБУшника, в Святогорской лавре тусили примерно 350 человек, хотя настоящее количество прихожан, судя по фотографиям, значительно большее.

- В Свято-Успенской Святогорской лавре были внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающие на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала, - заявил губернатор.

Что именно имел в виду чиновник под этими словами с учетом того, что массовое скопление людей в стране было запрещено, а менты бездействовали, неизветсно.

Тем не менее, по словам Кириленко, теперь стражи порядка закрыли все выезды и въезды из Донецкой области, а копы устанавливают данные всех, кто был в лавре во время богослужения. Этим людям будут запрещать выезд за пределы региона.

Отметим, что церкви и храмы - наиболее вероятные рассадники коронавируса. В настоящее время на карантин закрыта Киев-Печерская Лавра, где массово заболели отрицающие истинность SARS-CoV-2 монахи, что-то странное творится в Почаевской лавре - есть масса доказательств об эпидемии в стенах монастыря, однако администрация этого подразделения УПЦ МП скрывает масштабы, чем подвергает верующих и себя самих опасности.

Случай же в Святогорской лавре - вообще вопиющий. Достаточно лишь одного человека SARS-CoV-2, у которого даже может не быть симптомов, чтобы заразить всех людей в храме, а те уже потенциально могут разнести заразу далее. Учитывая, что ситуация с медициной в прифронтовой Донецкой области плачевная - это может иметь эффект эпидемиологической бомбы. И УПЦ МП сознательно идет на такую диверсию.

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