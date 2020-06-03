Карантин в Украине Изнасилование в Кагарлыке Перестрелка в Броварах Бойня под Житомиром Бунты в США война на Донбассе Досье

Стрельба в Броварах: Полиция задержит новых подозреваемых

14:00
Стрельба в Броварах: Полиция задержит новых подозреваемых - фото 1
Стрельба в Броварах: Полиция задержит новых подозреваемых

Национальная полиция Украины продолжит задержание подозреваемых лиц, причастных с перестрелке в Броварах.

Стрельба в Броварах: Отстраненный глава полиции Винничины стал советником главы НПУ

Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии СМИ.

"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил заместитель Авакова.

Кроме того Геращенко добавил несколько слов о кагарлыцком деле. Комментируя нашумевшее преступление, замглавы МВД поспешил напомнить, что подозреваемые в изнасиловании через час после сообщения были задержаны и переданы ГБР.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия. В течении следующих нескольких дней суд отправил преступников под арест.

2 июня глава МВД Арсен Аваков заявил еще 13 подозреваемых.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Перестрелка в Броварах Антон Геращенко МВД Национальная полиция
РБК Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Русские причастны к бунтам в США - фото 1
Русские оплачивали курсы самообороны для вербовки и подготовки афроамериканцев к бунтам
17:00
Оккупанты арестовали воина ВСУ, похищенного у границы Крыма - фото 1
Оккупанты арестовали воина ВСУ, пропавшего у админграницы с Крымом
14:51
Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится? - фото 1
Украина ослабит карантин 5 июня: Что изменится?
14:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню. Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
26 мая, 14:42
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
24 мая, 18:00
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29