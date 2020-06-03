Стрельба в Броварах: Полиция задержит новых подозреваемых

Стрельба в Броварах: Полиция задержит новых подозреваемых

Национальная полиция Украины продолжит задержание подозреваемых лиц, причастных с перестрелке в Броварах.

Об этом рассказал замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии СМИ.

"В Броварах по вызову 102 уже через 2 минуты приехала полиция и задержала на месте 11 правонарушителей. Сейчас количество задержанных уже скоро будет больше 30-ти. По каждому есть ответственность", - заявил заместитель Авакова.

Кроме того Геращенко добавил несколько слов о кагарлыцком деле. Комментируя нашумевшее преступление, замглавы МВД поспешил напомнить, что подозреваемые в изнасиловании через час после сообщения были задержаны и переданы ГБР.

Что было ранее?

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием сотни "титушок". В результате противостоянии пострадали 3 человека. Позже полиция задержала 21 правонарушителя, остальные успели скрыться с места происшествия. В течении следующих нескольких дней суд отправил преступников под арест.

2 июня глава МВД Арсен Аваков заявил еще 13 подозреваемых.